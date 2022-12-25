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Один человек пострадал в аварии на МКАД в районе Рязанского проспекта

Юлия Курганова
Происшествия
Один человек пострадал в аварии на МКАД в районе Рязанского проспекта
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
8-й километр, МКАД, Москва, Россия Карта всех событий

Один человек пострадал в результате столкновения грузовой машины и легкового автомобиля на 8-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

— На 8-м километре МКАД произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии один человек пострадал, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства аварии, передает агентство «Москва».

25 декабря на Южнобутовской улице произошло столкновение трех машин с выездом на тротуар. В результате аварии пострадали два человека. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

24 декабря автобус коммерческого перевозчика загорелся в Щербинке. Во время происшествия в салоне не было пассажиров. Пострадавших также нет. На данный момент на месте работают профильные специалисты столичных оперативных служб, которые устанавливают все детали происшествия.

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