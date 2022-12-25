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Приметы и советы

В Таганроге участников СВО не пустили в кафе из-за военной формы

Юлия Курганова
Общество
В Таганроге участников СВО не пустили в кафе из-за военной формы
Фото: Минобороны РФ

В городе Таганроге Ростовской области участников специальной военной операции не пустили в одно из местных кафе якобы из-за военной формы.

В Сети появилось видео, на котором женщина за кадром снимает двух мужчин в военной форме без лиц. По словам военных, их не пустили в кафе из-за дресс-кода. Свидетели случившегося в одном из пабликов сообщили, что «абсолютно трезвые и адекватные» мужчины пришли поужинать в заведение.

В кафе объяснили отказ впустить молодых людей в военной форме тем, что в заведении каждый день с 19 часов проводятся корпоративы, а мужчины пришли в 23:30.

— К сожалению, в это время у нас не было свободных мест, и мы были вынуждены отказать, — сказали сотрудники кафе, сообщает «Комсомольская правда».

27 ноября депутат Госдумы Николай Панков сообщил, что попросит проверить бар в Саратове, куда не пустили добровольца в форме. Он добавил, что если по результатам проверки подобная информация подтвердится, то она станет позором для всего города.

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