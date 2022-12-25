NBC: Число погибших из-за последствий снежной бури в США выросло до 23 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Как минимум 23 человека погибли в результате разных происшествий, которые связаны со снежной бурей, обрушившейся на Соединенные Штаты. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщила телекомпания NBC.

Люди погибли в штатах Канзас, Нью-Йорк, Висконсин, Небраска, Мичиган, Теннесси, Кентукки, Оклахома, Колорадо, Миссури и Огайо. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Из-за непогоды 24 декабря в Штатах было отменено более 2,3 тысячи рейсов. Из-за снежной бури в стране без электричества остаются почти 240 тысяч пользователей.

22 декабря в подмосковном городе Красногорск 13-летний подросток погиб в результате падения на него насыпи снега с крыши дома. Инцидент случился накануне около восьми часов вечера. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Аналогичный случай произошел недавно в Магаданской области. Там на восьмилетнего мальчика упал снег с крыши детского сада. Ребенок скончался на месте.