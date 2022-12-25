Синоптики сообщили о морозной погоде в Москве 25 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В воскресенье, 25 декабря, в столичном регионе ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 6–15 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 7–16 градусов мороза.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 2–4 метра в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 98 процентов, передает портал «Метеоновости».

Последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Жителей столичного региона может ожидать достаточно теплая погода в новогоднюю ночь — от нуля до пяти градусов выше нуля. Такой предварительный прогноз Росгидромета еще предстоит уточнить, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.