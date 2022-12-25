Терапевт предупредила о риске воспаления сердца из-за перенесенного гриппа

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Заболевание свиным гриппом может оказать негативное влияние на здоровье человека, в частности, спровоцировав воспаление сердечной мышцы и оболочки сердца. Об этом сообщила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова.

— Среди осложнений свиного гриппа встречаются воспаления сердечной мышцы и оболочки сердца. Также вирус гриппа H1N1 может поражать сосуды, вызывая их ломкость, что приводит к высокой вероятности кровотечений. Кроме того, может появляться сыпь, напоминающая синяки различного размера — от точки до нескольких сантиметров, — сказала она.

Специалист добавила, что заболевание способно привести к другим осложнениям. Например, у пациента может возникнуть синюшность кожных покровов, подняться температура тела, могут возникнуть симптомы острой дыхательной недостаточности и так далее, передает Ura.ru.

Россия столкнулась с небывалой эпидемией гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости уже превышены на 20 процентов. Подробнее об эпидемии гриппа в России и сроках ее завершения — в материале «Вечерней Москвы».