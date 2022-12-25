Три трамвая задерживаются на Открытом шоссе по техническим причинам

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Открытое шоссе Карта всех событий

По техническим причинам на Открытом шоссе произошла задержка трамваев, следовавших по маршрутам № 2, 13 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы в воскресенье, 25 декабря.

— На Открытом шоссе (в районе остановки «Тагильская улица») по техническим причинам задерживаются трамваи № 2, 13 и 36, — говорится в сообщении.

В связи с возникшими ограничениями маршруты транспорта временно изменили. Столичных пассажиров призвали сохранять внимательность в дороге и следить за сообщениями водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что в 2023 году планируется обособить 80 процентов трамвайных путей. Сегодня специалисты выполняют соответствующие работы на шести улицах города.

9 декабря в проекте «Активный гражданин» появился выпуск специального проекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию московского трамвая. Участникам предлагалось ответить на восемь вопросов.