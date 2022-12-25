Вильфанд предупредил москвичей о метели 27 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московском регионе 27 декабря ожидаются метели с порывами ветра до 12 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 метров в секунду. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, — отметил он.

При этом днем ожидается мокрый снег из-за повышения температуры воздуха, добавил синоптик. В среду в регион придет оттепель, которая будет довольно продолжительной. Так, 28 и 29 декабря температура воздуха составит от минус двух до плюс двух градусов, передает ТАСС.

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе до 19:00 26 декабря. Аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье, но там период предупреждения продлится до 16:00 понедельника.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.