Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд предупредил москвичей о метели 27 декабря

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд предупредил москвичей о метели 27 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Московском регионе 27 декабря ожидаются метели с порывами ветра до 12 метров в секунду. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Во второй половине дня во вторник на погоду начнет оказывать влияние периферия циклона. Прогнозируются снег и метели при ветре до 12 метров в секунду. В ночь на среду слабые метели будут сохраняться, — отметил он.

При этом днем ожидается мокрый снег из-за повышения температуры воздуха, добавил синоптик. В среду в регион придет оттепель, которая будет довольно продолжительной. Так, 28 и 29 декабря температура воздуха составит от минус двух до плюс двух градусов, передает ТАСС.

Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы в Московском регионе до 19:00 26 декабря. Аналогичная ситуация наблюдается в Подмосковье, но там период предупреждения продлится до 16:00 понедельника.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей. Завершится декабрь небольшой оттепелью, которую в мегаполис принесет теплый циклон.

Москва Зима метель
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте