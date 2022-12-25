Река Днестр оказалась загрязнена из-за разлива нефтепродуктов на западе Украины

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Протекающая через западные регионы Украины река Днестр оказалась загрязнена после разлива нефтепродуктов. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

— Вчера, 24 декабря, зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр на территории Львовской области. В результате выявлено загрязнение нефтепродуктами Днестра в районе города Галич, — рассказала она.

Согласно лабораторным исследованиям, допустимые нормы загрязнения в реке превышены в 200 раз. Местных жителей уже предупредили об этом, а сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям предпринимают меры по установлению боновых заграждений на одном из участков Днестра, передает ТАСС.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что любой выброс радиации в атмосферу на территории Украины приведет к тому, что уже через 3–6 часов частицы достигнут Азовского моря. Через 15–18 часов радиация достигнет Ставрополья, а через сутки — республик Северного Кавказа.