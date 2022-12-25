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Подполковник ВСУ рассказал о массовом дезертирстве своих военных

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подполковник ВСУ рассказал о массовом дезертирстве своих военных
Фото: gur.gov.ua

Украинские военные часто самовольно покидают поле боя. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил подполковник ВСУ.

Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал усилить ответственность за самовольный уход из воинской части, дезертирство, а также неисполнение приказов.

— Залужный полностью прав. У меня в подразделении числится около десятка солдат и сержантов, которые уже уходили в самоволку. И отделались мягким наказанием. Но половина из них снова сбежала. Зачем мне такие солдаты, в которых я не уверен? — прокомментировал данное предложение подполковник ВСУ.

По его словам, таких солдат необходимо судить сразу же после первой попытки бегства. Еще один военный добавил, что часто украинские боевики морально ломаются из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой, поэтому предложение Залужного вполне было ожидаемо, передает РИА Новости.

Украинский дезертир, попавший в плен к российской армии на Запорожском направлении, 8 декабря заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «кинул» своих бойцов. Помимо этого, украинец призвал своих сослуживцев сложить оружие и «идти домой к детям».

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