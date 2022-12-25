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«Какой же бред!»: Клава Кока отреагировала на слухи о требовании гонорара за поздравление для детей-сирот

Лейла Алиева
Общество
«Какой же бред!»: Клава Кока отреагировала на слухи о требовании гонорара за поздравление для детей-сирот
Фото: YouTube / Шастун

Российская певица Клава Кока отреагировала на слухи о том, что она якобы потребовала 800 тысяч рублей за поздравление с Новым годом детей-сирот.

В Сети недавно появилась информация, что подруга знаменитости, которая работает с благотворительными фондами, рассказала о требовании певицы заплатить ей указанную сумму за новогоднее видеопоздравление для детей-сирот.

— Теперь наши «достоверные» СМИ и паблики пишут новости из источника «подруга рассказала». Ну какой же бред! Жалко, что ноль процентов правды. Но приятно, что мое имя так притягивает, чтобы выдуть новости, как мыльные пузыри. Они, конечно, блестящие снаружи, но пустые внутри, — написала Клава Кока в своем Telegram-канале.

Клаве Коке недавно сделал предложение руки и сердца блогер-миллионник Артур Кисловский. Это произошло на съемках нового эпизода популярного шоу «Маска. Танцы», где певица выступает в качестве члена жюри. Кока поделилась в своих социальных сетях кадрами, на которых рядом с ней, преклонив колено, стоит молодой человек, держа в руках обручальное кольцо.

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