Пенсионер с ампутированными ногами спасся во время пожара в кемеровском приюте

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Пенсионер с ампутированными ногами смог спастись при пожаре в частном доме престарелых в Кемерове. Об этом он рассказал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 25 декабря.

По словам мужчины, он выбрался из здания ползком, а в момент возгорания в доме был только один сотрудник по имени Сергей, однако помогать постояльцам он не стал.

— Не знаю, как я, безногий, еще протезы и тросточку умудрился взять. Как я оттуда выбрался, не знаю. Выползаю на коленях, смотрю: Сергей стоит там, где поросенок живет. Иди, говорит, сюда, Леха, — рассказал пенсионер.

В нелегальный дом престарелых его привез сам владелец, когда у него начались проблемы с получением пенсии, передают «Известия».

Пожар, о котором идет речь, произошел в ночь на 24 декабря на Таврической улице в Кемерове. Огонь распространился на 180 квадратных метров. В результате возгорания погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. Двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждены уголовные дела.

Кто виноват в пожаре в доме престарелых в Кемерове и какое наказание их ждет — в материале «Вечерней Москвы».