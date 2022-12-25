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Медведев заявил, что новые договоры по разоружению не нужны

Юлия Курганова
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Медведев заявил, что новые договоры по разоружению не нужны
Фото: Администрация президента РФ

Новые договоренности по разоружению в настоящее время нереальны и не нужны, но чем быстрее РФ получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация. Такое мнение высказал заместитель руководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Новые договоренности по разоружению в настоящий момент нереальны и не нужны. Чем быстрее будут получены гарантии максимальной безопасности, которые устраивают нашу страну, тем быстрее нормализуется ситуация, — написал он в статье для «Российской газеты».

23 декабря Медведев заявил, что решение относительно потолка цен на газ, принятое Европейским союзом, является дурацким по двум причинам. По его словам, решение имеет множество оговорок и не может сработать по-настоящему. Кроме того, ЕС чувствует бессилие из-за невозможности повлиять на ситуацию.

8 декабря генеральная ассамблея ООН приняла российскую резолюцию, требующую укрепить систему договоров, относящихся к контролю над вооружениями. Она имеет название «Укрепление и развитие системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению».

Дмитрий Медведев Безопасность разоружение Россия
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