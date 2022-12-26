О доверии не может быть и речи: Медведев назвал попытки расширить НАТО подготовкой к войне с РФ

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Попытки расширить Североатлантический альянс на восток были подготовкой к войне с Россией. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

— Сейчас ясно, что во взаимоотношениях суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верности слову и даже собственным красиво изложенным принципам, — заявил он.

По его словам, этот год стал переломным, и произошедшие в нем события аннулировали возможность диалога.

Медведев заявил, что поступки западных политиков поражают своим цинизмом. Он напомнил о словах экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, что Минские соглашения были подписаны для того, чтобы «дать Украине время стать сильнее».

— То есть изначально задумывались, чтобы подготовиться к кровопролитной войне. Что киевские неонацисты и сделали — при полном попустительстве или прямой помощи «цивилизованных европейцев», — написал он в статье для «Российской газеты».

Зампредседателя Совбеза вспомнил события 2010 года, когда он участвовал в заседании Совета Россия — НАТО.

— Члены альянса убеждали нас, что мы не представляем угрозы друг для друга и готовы вместе работать ради безопасности Евроатлантики. Расширение НАТО на восток и подготовка к противостоянию — по сути, к войне — с Россией при этом не прекращались никогда, — подчеркнул Медведев.

Он считает, что теперь на долгие годы о нормальных отношениях с Западом можно забыть.

Также Медведев высказался, что новые договоренности по разоружению в настоящее время нереальны и не нужны. Но чем быстрее РФ получит гарантии максимальной безопасности, тем быстрее нормализуется ситуация.

Сотрудничество Молдавии и Североатлантического альянса разрушает безопасность страны. Об этом 24 декабря сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.