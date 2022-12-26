Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе Москвы
Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 26 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.
Трагический инцидент произошел на улице Академика Бочвара, 5, корпус 2.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
Тело пропавшей в октябре жительницы Волгоградской области обнаружили в Дубовском районе. Женщина пропала еще 14 октября, к ее поискам подключались поисковые отряды. 23 декабря ее нашли мертвой.
6 декабря тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на Кронштадтском бульваре. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.