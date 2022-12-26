Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе Москвы
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, улица Академика Бочвара, 5к2 Карта всех событий

Тело человека обнаружили на козырьке подъезда дома на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 26 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

Трагический инцидент произошел на улице Академика Бочвара, 5, корпус 2.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Тело пропавшей в октябре жительницы Волгоградской области обнаружили в Дубовском районе. Женщина пропала еще 14 октября, к ее поискам подключались поисковые отряды. 23 декабря ее нашли мертвой.

6 декабря тело пенсионера с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на Кронштадтском бульваре. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Район Щукино человеческое тело Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В мелочах проявляется многое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наряжая елку, ожидаем чуда

Ольга Косец
Ольга Косец

Каждый дом хранит легенды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В Киеве ждут русские танки. Дождутся. Скоро

Наталья Киселева
Наталья Киселева

Практикум вместо репетитора

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Найти и описать актуальную тему

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Наращиваем темп производства

Все мнения
О проекте