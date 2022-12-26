Вильфанд рассказал о погоде в новогоднюю ночь в России

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Температуры в районе климатической нормы ожидаются на 80 процентах территории РФ в новогоднюю ночь — в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Красноярский край, Омскую, Новосибирскую и Тюменскую области ожидает погода на 1 января суровее обычного. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— На 80 процентах территории страны температуры прогнозируются около и выше нормы. Наиболее заметные отрицательные аномалии ожидаются в Сибирском федеральном округе. Там температура будет на 4–5 градусов ниже нормы, — рассказал он.

По словам синоптика, в столичном регионе новогодняя ночь может оказаться с «супермягкой погодой».

— Мы немного уточнили прогноз на новогоднюю ночь в Москве. Ранее сообщалось, что ожидается 0 — минус 5 градусов, но сейчас с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, то есть до двух градусов тепла. Это супермягкая погода, — сообщил Вильфанд.

В Санкт-Петербурге погода в праздничную ночь тоже ожидается мягкая. Специалист отметил, что она будет примерно такая же, как в Москве, — от минус 2 до плюс 2 градусов, сообщает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве в последние дни 2022 года. В начале недели холод усилится, а ночью морозы окрепнут до 7–12 градусов. Днем температура воздуха составит от минус 4 до минус 9 градусов.