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«Глупая и косноязычная»: Загитову высмеяли прямо в эфире ТВ

Юлия Курганова
Общество
«Глупая и косноязычная»: Загитову высмеяли прямо в эфире ТВ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Некоторые коллеги по телевидению нелестно высказываются о 20-летней фигуристке Алине Загитовой, которая давно пробудет себя в роли ведущей на ТВ. По мнению профессиональных телевизионщиков, спортсменка не умеет говорить и держаться перед камерой. В частности, ее много раз критиковал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Однако теперь на Загитову стали нападать прямо в эфире. Досталось и ее коллеге по шоу «Ледниковый период» Анне Щербаковой. Их высмеяли в юмористической программе «Однажды в России» на ТНТ. Телеведущие Екатерина Вяликова и Яна Кошкина назвали фигуристок «косноязычными и глупыми». По их словам, коллеги с Первого канала не способны и двух слов связать без телесуфлера.

Загитову они назвали «Алиной За мной не занимать Гитовой», а Щербакову — «Анна-Алексей», сообщает портал «Экспресс газета».

В ноябре Загитова провела тренировочное занятие по боксу, видеофрагменты которого были опубликованы на ее канале в Telegram. Накануне известный российский спортивный промоутер Владимир Хрюнов рассказал о проведении переговоров относительно возможного боксерского поединка между фигуристкой и певицей Ольгой Бузовой.

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