Ветеран ЦРУ Пиллар рассказал, какой урок Россия преподнесла США

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Соединенным Штатам нужно поучиться у РФ в сфере сотрудничества со странами Ближнего Востока. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest и ветеран ЦРУ Пол Пиллар.

По его словам, Россия показывает мастерство в работе со всеми ближневосточными странами — от Израиля до Ирана.

— Недавняя поездка Си Цзиньпина в Эр-Рияд является частью усилий КНР по подражанию России во внешней политике на Ближнем Востоке, — написал он.

При этом на фоне последних событий часто говорится об осуществленном «повороте» внимания Штатов с Ближнего Востока на Восточную Азию. По мнению обозревателя, Америка продолжает оставаться «самой сдержанной внешней державой» в своих отношениях с регионом. Это связано с внутренней политикой и наследием прошлых конфликтов, что проявляется в поддержке Израиля и враждебности по отношению к Ирану.

Политика США в отношении Ближнего Востока в ближайшие время не должна основываться на ожиданиях возможных геополитических изменений в регионе, вместо этого она должна базироваться на усвоении уроков, высказался ветеран ЦРУ.

— Один из этих уроков заключается в том, что для расширения своего влияния Штаты должны подражать русским (а теперь и китайцам) в ведении бизнеса со всеми, а не рассматривать Ближний Восток как регион, однозначно разделенный на «друзей и врагов», — заключил Пиллар.

Россия и Иран подписали меморандум, который предполагает развитие двустороннего сотрудничества стран в космической отрасли. Об этом 14 декабря сообщил глава иранского космического агентства Хасан Саларийе.