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Замглавы МИД РФ Галузин: Москва не будет разговаривать с Киевом на выдвигаемых им условиях

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Замглавы МИД РФ Галузин: Москва не будет разговаривать с Киевом на выдвигаемых им условиях
Фото: МИД РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает политического урегулирования конфликта, но не условиях Украины.

Он отметил, что киевские власти показали неадекватность своих решений и поступков. По его словам, необязательность, недоговороспособность и русофобия — качества, которые характерны для политиков в Киеве.

— Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не будем. Все зависит от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса, — сказал российский дипломат в интервью ТАСС.

Также он раскритиковал инициативы президента Украины Владимира Зеленского, которые должны стать основой для перемирия с РФ. Данные тезисы не сочетаются с подписанным осенью указом украинского лидера о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным, отметил Галузин.

23 декабря, перечисляя задачи украинской дипломатии на 2023 год, Зеленский не упомянул переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Вопрос вступления Украины в Евросоюз, а не мирные переговоры с РФ, он посчитал основной задачей страны.

Украина Спецоперации Россия МИД РФ Переговоры
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