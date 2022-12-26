Замглавы МИД РФ Галузин: Москва не будет разговаривать с Киевом на выдвигаемых им условиях
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает политического урегулирования конфликта, но не условиях Украины.
Он отметил, что киевские власти показали неадекватность своих решений и поступков. По его словам, необязательность, недоговороспособность и русофобия — качества, которые характерны для политиков в Киеве.
— Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не будем. Все зависит от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса, — сказал российский дипломат в интервью ТАСС.
Также он раскритиковал инициативы президента Украины Владимира Зеленского, которые должны стать основой для перемирия с РФ. Данные тезисы не сочетаются с подписанным осенью указом украинского лидера о «невозможности переговоров» с президентом России Владимиром Путиным, отметил Галузин.
23 декабря, перечисляя задачи украинской дипломатии на 2023 год, Зеленский не упомянул переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Вопрос вступления Украины в Евросоюз, а не мирные переговоры с РФ, он посчитал основной задачей страны.