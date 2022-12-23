Зеленский не назвал переговоры с РФ среди задач украинской дипломатии

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Перечисляя задачи украинской дипломатии на 2023 год, президент Украины Владимир Зеленский не упомянул переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

— Украина беспрецедентно объединила Европейский Союз и получила статус кандидата на вступление в ЕС. Это большое достижение. Мы подали заявку на вступление в НАТО, — написал он.

Именно вопрос вступления Украины в ЕС, а не мирные переговоры, посчитал Зеленский основной задачей страны. Кроме того, в следующем году планируется открытие 10 украинских посольств в странах Африки.

Также одной из основных задач украинской дипломатии является вопрос восстановления энергетики страны, передает слова Зеленского РИА Новости.

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что все вооруженные конфликты оканчиваются переговорами. Об этом, подчеркнул он, следует вспомнить правительству Украины.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время являются бессмысленными, так как войска России расположены на территории страны.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что Украина не обладает самостоятельностью, а значит — решение о переговорах не в ее компетенции. В то же время президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, сам осознает необходимость мирного решения конфликта, считает специалист.