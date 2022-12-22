Фото: er.ru

Все вооруженные конфликты оканчиваются переговорами, об этом следует вспомнить правительству Украины. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

— Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами, чем быстрее это станет ясно Киеву, тем лучше, — заметил глава государства.

Он также напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной: та сама себе запретила вести этот диалог. Кроме того, Москва сама стремится завершить данный конфликт как можно скорее, цитирует Путина сайт Кремля.

21 декабря состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Конгресс США. «Вечерняя Москва» разбиралась, зачем Зеленскому нужна эта поездка, о чем он просил Соединенные Штаты и какие последствия возможны по его возвращении из Америки.

Так, политолог Юрий Светов подчеркнул, что поездка Зеленского в Вашингтон носит в первую очередь символический характер.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в настоящее время являются бессмысленными, так как войска России расположены на территории страны.