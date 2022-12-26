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Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка стартовали в ВАО

Анастасия Колоскова
Город
Работы по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка стартовали в ВАО
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На востоке Москвы специалисты приступили к работам по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

— Главная задача проекта — улучшение экологического баланса и сохранение естественной красоты всех восьми прудов, которые являются визитной карточкой одноименного исторического парка, — рассказал заммэра.

По его словам, в рамках работ водоемы будут очищены от илового осадка, которого накопилось свыше 20 тысяч кубометров. Это позволит увеличить глубину прудов с двух до трех метров.

Петр Бирюков уточнил, что реабилитация водоемов завершится в третьем квартале следующего года.

Для очистки прудов будет использоваться плавающий земснаряд с частичным спуском воды, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сотрудники Комплекса городского хозяйства приступили к работам по реконструкции Лианозовских прудов, расположенных в одноименном ландшафтном заказнике и парке отдыха в СВАО.

Петр Бирюков Пруды Москва
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