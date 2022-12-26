Набережную на левом берегу Водоотводного канала отремонтируют в Замоскворечье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Водоотводный канал Карта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проект ремонта набережной, которая расположена на левом берегу Водоотводного канала между Шлюзовым и Малым Краснохолмским мостами в Замоскворечье. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщила руководитель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

Длина набережной, о которой идет речь, составляет 455 метров. Она была построена в период с 1936 по 1940 год. На набережной расположены зона для пешеходов и лестницы-спуски с Краснохолмского моста и пешеходного моста через Водоотводный канал. От других объектов ее отделяют тротуары, сходы, а также деревья, кустарники и клумбы.

Проект ремонта предусматривает обновление фасадов мостов, карнизов и парапетов с переборками, а также очистку, замену и восстановление облицовочных гранитных плит, герметизацию и заполнение швов.

Специалисты обновят выходы и облицовку дренажных отверстий и водоотводов, заменят поврежденные и отсутствующие части парапета. Кроме того, в рамках ремонта будут восстановлены лестницы и тротуары, отремонтированы колодцы и решетки ливневой канализации, а также установлены новые навигационные знаки для пешеходов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что на востоке Москвы специалисты приступили к работам по реабилитации каскада прудов Лефортовского парка.