Юрист Соловьев рассказал, как уберечься от новогодних мошенников

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О том, как обезопасить себя от новогодних мошенников, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что в период каникул у людей вполне ожидаемо притупляется бдительность и они менее критично относятся к различным звонкам и сообщениям, поступающим в их адрес.

Велика вероятность, что под Новый год появится большое количество мошенников, пытающихся «нажиться на празднике». Юрист посоветовал перед праздниками и во время них совершать покупки только на проверенных площадках.

— Для приобретения подарков и новогодней атрибутики мы заходим на многочисленные маркетплейсы и электронные площадки, где риск быть обманутым возрастает многократно, — предупредил юрист в комментарии Общественной Службе Новостей.

Ко всем звонкам и сообщениям с предложениями о кредитах и займах нужно относиться критически, а еще лучше рассматривать их после 10 января, на свежую голову.

Также Соловьев предупредил о новой мошеннической схеме с «зеркальными кредитами». По словам эксперта, мошенники звонят жертве и сообщают, что некие злоумышленники собираются оформить на человека заем. Чтобы спасти средства, они предлагают оформить «зеркальный кредит», передает ФАН.

В предновогодний период некоторые россияне берут кредиты, чтобы купить подарки к праздникам. Между тем в это время растет активность недобросовестных финансовых организаций.

О том, как правильно брать новогодний кредит и какие опасности поджидают потребителя на этом пути, «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.