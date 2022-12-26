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В Госдуме заявили, что отмена преференций для уехавших из РФ коснется ИП и самозанятых

Анастасия Колоскова
Общество
В Госдуме заявили, что отмена преференций для уехавших из РФ коснется ИП и самозанятых
Фото: Пресс-служба Госдумы

Разрабатываемые Государственной думой поправки об отмене льгот при налогообложении уехавших из России граждан будут касаться индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил член комитета Думы по социальной политике Андрей Исаев.

По его словам Исаева, поправки предполагают, что покинувшие Россию самозанятые должны или оформить трудовые договоры, после чего у них повысится налог, либо зарегистрироваться в качестве ИП, однако при этом не пользоваться полагающимися в России для этой категории граждан льготами.

В отношении индивидуальных предпринимателей, которые не являются резидентами, по мнению депутата, налог должен быть равен тому, что платят люди по трудовому договору. Он добавил, что в противном случае может произойти массовый переход с трудовых договоров на гражданско-правовые с целью более легкого налогообложения, передает Интерфакс.

Идею о повышении налогообложения, а также отмены всех льгот для россиян, уехавших из РФ, предложил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что таким людям следует понимать: жители страны осуждают их решение и расценивают его как предательство.

Позже член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что введение повышенной ставки налогообложения для покинувших Россию граждан может быть принято оперативно в случае консенсуса по данному вопросу.

Госдума Предприниматели самозанятые
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