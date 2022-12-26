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Приметы и советы

Экстрасенс посоветовала не дарить кроликов на Новый год

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Новый год — 2022
Общество
Экстрасенс посоветовала не дарить кроликов на Новый год
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кролики являются символом наступающего года по китайскому календарю. Многие россияне решили, что оригинальным подарком для близких станет живой пушистый грызун, однако экстрасенс Эмма Райман посоветовала так не делать.

— С точки зрения восточного календаря управленцем 2023 года является Черный Водный Кролик. Дарить обычного живого зверька абсолютно бессмысленно. Важно настраиваться на символ и стихию, а не на буквальный объект, — пояснила она.

По словам Райман, желательно, чтобы в новогоднюю ночь на столе стояла статуэтка — символ года. После праздника ее нужно хранить в центральной части дома или квартиры в течение 12 месяцев.

Идеальным подарком в 2023 году станут приятные и нужные вещи для быта, например, одежда или косметика, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также россияне рассказали, сколько они готовы потратить на новогодние подарки близким. Почти 40 процентов опрошенных собираются выделить на презенты не более 2,5 тысячи рублей, передает РИАМО.

Эксперты рассказали, какие подарки не стоит дарить подруге в год Голубого Кролика. Так, не стоит выбирать полотенца.

Даже если присмотрели очень симпатичный и качественный комплект, лучше откажитесь от покупки. Считается, что полотенца символизируют болезни и ссоры.

Подарки Экстрасенсы Новый год
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