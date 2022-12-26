Москва проведет новогодние и рождественские фестивали для россиян за рубежом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В период с конца декабря и до начала января состоятся тематические новогодние мероприятия для россиян, проживающих за рубежом. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

Праздничные фестивали будут организованы в Узбекистане, Казахстане, Армении, Молдавии, Ливанской Республике, а также в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. Данные новогодние мероприятия состоятся при поддержке столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Настоящим праздником для самых юных россиян станет новогодняя елка в Ташкенте. Детей ждет театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а самым главным сюрпризом станет участие самих ребят в представлении.

В конце шоу дети встретятся с настоящим Дедом Морозом, который вручит им подарки. В департаменте заявили, что такие фестивали проходят уже не первый год, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого жителям столицы рассказали, что на площадках «Московских ярмарок» для всех посетителей организовали 30 новогодних фотозон. Уточняется, что теперь посетители городских ярмарок смогут не только приобрести определенную сельскохозяйственную продукцию, которую нельзя купить в привычных сетевых супермаркетах, но и сделать праздничные фотографии с новогодней елкой.