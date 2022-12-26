Вероятного автора проекта «20 идей по развитию России» Давыдова объявили в розыск

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

МВД России объявило в розыск предполагаемого автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова*. Об этом свидетельствуют данные базы разыскиваемых ведомством преступников в понедельник, 26 декабря.

По информации ведомства, мужчину разыскивают по статье УК Российской Федерации. Однако МВД не уточняет, по какой именно.

Фото: База розыска МВД

Данные объявленного в розыск мужчины совпадают с теми, что известны об авторе проекта «20 идей по развитию России». На портале инициативы указано, что автор идей родился и вырос в Казахстане. У объявленного в розыск мужчины в качестве места рождения указана КазССР.

16 декабря Минюст внес предпринимателя Давыдова в реестр иностранных агентов. При этом министерство тогда признало иноагентами еще четыре физических лица и три организации.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.