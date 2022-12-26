В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с «поедающей мозг» амебой в России

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Специалисты не выявили в России случаев заражения амебой вида Неглерия Фоулера, которая проникает в мозг человека. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.

— На российской территории случаи заражения такой амебой не фиксировались, — сказал он.

Специалист добавил, что заразиться из-за этой амебы возможно во время купания. Это связано с тем, что одноклеточное проникает вместе с водой в обонятельную систему, откуда начинает разрушать нервную ткань.

Однако болезнь не передается от человека к человеку. За последние 60 лет было зарегистрировано около 400 случаев заражения амебой по всему миру. При этом 97 процентов пациентов умерли из-за позднего диагностирования, передает РИА Новости.

Первый случай заражения амебой вида Неглерия Фоулера в Южной Корее был зарегистрирован 26 декабря. Пациентом, поступившим с симптомами лихорадки, рвоты и дисфункции речи, стал гражданин страны, который четыре последних месяца проживал в Таиланде.