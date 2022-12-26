Украина увеличит тарифы на транспортировку нефти по «Дружбе» с 1 января

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С 1 января 2023 года Украина повысит тарифы на транспортировку нефти по трубопроводу «Дружба» на 18,3 процента. Об этом в понедельник, 26 декабря, свидетельствуют данные российской компании «Транснефть».

Повышение тарифов затронет украинский участок нефтепровода в направлении Словакии и Венгрии. С 1 января стоимость составит 13,6 евро за тонну, что на 2,1 евро выше прежнего уровня. Таким образом, цена транспортировки нефти увеличится на 18,3 процента, передает ТАСС.

О вероятном повышении тарифов на транспортировку нефти сообщалось еще в конце ноября. Тогда «Транснефть» получила соответствующее письмо от «Укртранснафты». По словам официального представителя российского холдинга Игоря Демина, тогда же началась работа над подготовкой обращения в правительственные структуры.

Какие могут быть последствия у этого решения, «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика Михаила Беляева. По его мнению, поскольку российская сторона заявила, что находится в процессе рассмотрения предложения, возможны два варианта развития событий.