Представитель ВОЗ заявил о необычном всплеске инфекций у детей в Европе

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Несколько государств, включая Нидерланды, Францию, Великобританию, США и Швецию, столкнулись с необычно сильным всплеском респираторных заболеваний среди детей, что может указывать на изменения, связанные с изменениями, произошедшими в болезнетворных вирусах, а также с отсутствием иммунитета у некоторых детей.

Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил эксперт по детским болезням Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Уилсон Уэр, выступая в программе «Наука за пять минут».

Особенно всплеск респираторных заболеваний затронул детей младше 10 лет. По словам специалиста, уровень заболеваемости сейчас выше, нежели в «типичный для осени и зимы сезон гриппа».

Вышеуказанные страны сталкиваются с растущим числом госпитализации несовершеннолетних с острыми респираторными инфекциями, вызванными вирусами гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусами и коронавирусами, в том числе COVID-19, подчеркнул Уэр.

Такой всплеск может быть связан с возвращением к «нормальному состоянию после ковида», когда вирусы и бактерии вновь распространяются.

— Возможно, некоторые дети прежде не имели инфекций и поэтому не выработали иммунитета, — предположил представитель ВОЗ.

Уэр также не исключил, что некоторые из вирусов претерпели некоторые изменения и распространяются быстрее. Другой причиной может быть заражение некоторых детей «несколькими инфекциями», по причине чего заболевание протекает тяжелее, чем обычно, пишет ТАСС.

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни, можно прочитать в материале «Вечерней Москвы».