Генсек ООН выразил готовность быть посредником в конфликте на Украине

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил готовность выступить в качестве посредника в конфликте на Украине, однако только в том случае, если все стороны согласятся с этим.

Об этом в понедельник, 26 декабря, заявили в офисе португальского политика, комментируя озвученную министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой инициативу Киева провести до конца февраля на площадке ООН «мирный саммит» с возможным участием в качестве посредника генсека всемирной организации.

Для участия Антониу Гутерреша в переговорах между Москвой и Киевом необходимо только желания всех сторон, чтобы он выступил посредником, отметили представители генсека ООН в комментарии ТАСС.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям в вопросе переговоров касательно Украины. Он указал, что Москва всегда ориентировалась исключительно на свои цели и здравый смысл. Так Песков отреагировал на инициативу, озвученную украинским внешнеполитическим ведомством.