Правительство поручило послу в Берлине заняться возвращением российской недвижимости

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Правительство РФ поручило послу в Германии Сергею Нечаеву представлять российские интересы и предпринимать необходимые действия для восстановления прав РФ на недвижимость в Берлине, которая была продана мошенниками по поддельным документам. Речь идет о ряде земельных участков и зданий в районе Лихтенберг немецкой столицы.

Также послу дали полномочия для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

Глава российской дипмиссии в Берлине уполномочен давать согласие на внесение в поземельный кадастр изменений, согласно которым Россия никогда не теряла права собственности и вновь будет зарегистрирована собственником этих объектов, говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

В конце октября ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.