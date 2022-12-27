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Правительство поручило послу в Берлине заняться возвращением российской недвижимости

Егор Провоторов
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Правительство поручило послу в Берлине заняться возвращением российской недвижимости
Фото: Pixabay / wal_172619

Правительство РФ поручило послу в Германии Сергею Нечаеву представлять российские интересы и предпринимать необходимые действия для восстановления прав РФ на недвижимость в Берлине, которая была продана мошенниками по поддельным документам. Речь идет о ряде земельных участков и зданий в районе Лихтенберг немецкой столицы.

Также послу дали полномочия для исправления содержания записей в соответствующих поземельных книгах Лихтенберга, говорится в распоряжении российского правительства, опубликованном в понедельник, 26 декабря.

Глава российской дипмиссии в Берлине уполномочен давать согласие на внесение в поземельный кадастр изменений, согласно которым Россия никогда не теряла права собственности и вновь будет зарегистрирована собственником этих объектов, говорится в распоряжении кабинета министров, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

В конце октября ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

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