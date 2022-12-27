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Владислав Овчинский: Столичное предприятие в 2023 году начнет выпускать импортозамещающий датчик силомер

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Столичное предприятие в 2023 году начнет выпускать импортозамещающий датчик силомер
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московский разработчик и производитель образовательного оборудования «Научные развлечения» в начале 2023 года начнет выпускать цифровой ручной динамометр — датчик для измерения силы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Раньше в некоторых образовательных наборах для измерения силы мышечного сжатия кисти руки использовались зарубежные датчики, адаптированные предприятием под свою продукцию. Сейчас же в связи с реализацией стратегии замещения иностранных изделий компания приняла решение разработать свой датчик. Производство его начнется в начале 2023 года, — сказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Столичное предприятие в 2023 году начнет выпускать импортозамещающий датчик силомер Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Во время разработки корпуса несколько форм рукояток проходили испытания на широкой фокус-группе с участием детей, после чего был выбран наиболее удобный для использования вариант.

Корпус силомера состоит из коробки, в которой размещена электронная часть датчика, и рукоятки с подвижной клавишей. При сжимании данные об изменении сопротивления, характеризующие интенсивность усилия, передаются по кабелю в компьютер.

Как отметил начальник производства компании «Научные развлечения» Сергей Мякишев, изделие соответствует концепции «интернета вещей». В планах предприятия — организация онлайн-соревнований по кистевой силе рук.

Производство Владислав Овчинский Москва
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