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Убившая детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянка оставила записку мужу

Лейла Алиева
Происшествия
Убившая детей из-за «вселившихся в них бесов» россиянка оставила записку мужу
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительница Екатеринбурга, которая убила своих детей из-за того, что в них «вселились бесы», оставила записку мужу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

— Мне пришлось убить детей, потому что я умираю от беса полуденного. В тебя водворился Сатана. Сыновья поражены бесом, блудом и гордыней. Дочь укусил змей-искуситель, — написала женщина.

По словам россиянки, дети ушли из жизни во сне и без страданий. В своем письме она просит родственников не осуждать ее за убийство, так как в последнее время начался Апокалипсис, из-за которого «город наполнился бесами». Также она попросила прощения за сделанное и объяснила это тем, что ей не на кого было оставить детей, передает Telegram-канал.

Преступление, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома в Екатеринбурге на улице Шевченко. Местная жительница задушила двоих мальчиков в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную девочку.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более малолетних».

Екатеринбург Дети Убийства
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