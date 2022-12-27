Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ВТБ стал владельцем банка «Открытие»

Лейла Алиева
Экономика
ВТБ стал владельцем банка «Открытие»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Владельцем 100 процентов акций банка «Открытие» стал ВТБ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

— Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100 процентов акций банка переданы Банком России банку ВТБ, — говорится в сообщении.

22 декабря совет директоров Центробанка России принял решение о продаже 100 процентов акций банка «Открытие» в пользу ВТБ за 340 миллиардов рублей. Рыночная стоимость активов «Открытия» оценивалась в 328–374 миллиарда рублей, однако конечная сумма сделки составила 340 миллиардов рублей. Из них 233 миллиарда будут оплачены денежными средствами, а 106 миллиардов рублей — облигациями федерального займа.

До этого сообщалось, что ЦБ концептуально поддержал законопроект, согласно которому предлагается легализовать майнинг в России. Однако полученные криптовалюты должны будут продаваться только нерезидентам на иностранных биржах.

ЦБ РФ Банк ВТБ Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте