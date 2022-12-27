ВТБ стал владельцем банка «Открытие»

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Владельцем 100 процентов акций банка «Открытие» стал ВТБ. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

— Банк ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком России по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме. В соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100 процентов акций банка переданы Банком России банку ВТБ, — говорится в сообщении.

22 декабря совет директоров Центробанка России принял решение о продаже 100 процентов акций банка «Открытие» в пользу ВТБ за 340 миллиардов рублей. Рыночная стоимость активов «Открытия» оценивалась в 328–374 миллиарда рублей, однако конечная сумма сделки составила 340 миллиардов рублей. Из них 233 миллиарда будут оплачены денежными средствами, а 106 миллиардов рублей — облигациями федерального займа.

До этого сообщалось, что ЦБ концептуально поддержал законопроект, согласно которому предлагается легализовать майнинг в России. Однако полученные криптовалюты должны будут продаваться только нерезидентам на иностранных биржах.