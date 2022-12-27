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Телеканал РЕН ТВ провел рекордный сезон

Оксана Васильева
Общество
Телеканал РЕН ТВ провел рекордный сезон
Фото: depositphotos

В 2022 году РЕН ТВ нарастил производство собственного контента. Это позволило каналу достичь рекордных показателей за последние 3 года в своих целевых аудиториях. Канал значительно обновил сетку вещания, предложив зрителям программы собственного производства и рискнув заменить ими популярный закупной кинопоказ.

Канал получил рекордную долю по смотрению зрителями — мужчинами, которые для канала являются ключевой аудиторией, – 8,84%. Рост по сравнению с относительно спокойными 2020 и 2021 годами составил 5%. В целевой аудитории «все 25-54» также достигнут наивысший показатель — 6,36%.

Канал сделал ставку на качественное информационно-аналитическое вещание, отвечая на запрос аудитории. Востребованность этого контента в 2022 значительно выросла. Увеличение объема новостей в сетке вещания и качественная аналитика позволили каналу укрепиться в топ-3 новостных программ среди всех федеральных каналов

Усиление каналом информационно — аналитической составляющей нашло свое отражение в рейтингах итоговой воскресной программы. Программа Петра Марченко вошла в топ-3 итоговых новостей на всех каналах как в аудитории «все 25-54», так и в мужской аудитории итоговых аналитических программ.

Самой значительной корректировке подверглась программа в выходные дни. Канал более чем на 15 процентов заместил собственным контентом закупной кинопоказ, при этом не только не потеряв аудиторию, но даже нарастив показатели.

По субботам канал весь эфир с 7 до 18 часов отдал программам собственного производства, частично заместив покупной, в том числе зарубежный контент. Это позволило ему стать № 1 в мужской аудитории среди всех федеральных каналов (11,2%) с большим отрывом от ближайших конкурентов (по данным Mediascope, Россия 100 +, 07:00 -18:00, М25-54, 01.09.2022 - 11.12.2022, субботы).

В число любимых мужских программ вошли премьерные выпуски программ «Минтранс» (13,3%), «Совбез» (12,2%), документальный спецпроект (12%), «Военная тайна» (11%), «Засекреченные списки» (10,5%) и «С бодрым утром!» (9,4%) — все они на протяжении сезона устойчиво выигрывали конкуренцию в своих слотах.

В воскресенье программы собственного производства сформировали новую сетку вещания с 7 до 13 часов, потеснив закупной кинопоказ, и быстро завоевали зрительский интерес.

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