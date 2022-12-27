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Приметы и советы

Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву

Анастасия Колоскова
Общество
Шойгу открыл в Москве памятник Герою России Зиничеву
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В День спасателя, который отмечается 27 декабря, российский министр обороны Сергей Шойгу открыл памятник Герою России Евгению Зиничеву. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

— Шойгу принял участие в церемонии открытия памятника Герою России генералу армии Евгению Николаевичу Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года при исполнении служебных обязанностей, спасая жизнь человеку, — говорится в сообщении.

Кроме того, Шойгу вместе с главой Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-лейтенантом Александром Куренковым возложили цветы к памятнику спасателям и ветеранам МЧС.

Автором памятника Евгению Зиничеву стал Михаил Баскаков. Памятник установили в сквере на Кременчугской улице напротив зданий, принадлежащих центральному аппарату МЧС РФ. Скульптура представляет собой ростовую фигуру на постаменте, передает РИА Новости.

Евгений Зиничев, занимавший пост главы МЧС, трагически погиб в возрасте 55 лет при исполнении служебного долга в сентябре 2021 года. В ходе межведомственных учений он пытался спасти человека.

СПРАВКА «ВМ»

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. По окончании средней школы проходил воинскую службу по призыву на Северном флоте. Он занимал должность главы МЧС с 2018 года. Также был заместителем директора ФСБ России с 2016 по 2018 год.

Указом президента Российской Федерации от 21 декабря 2020 года Евгению Зиничеву присвоено персональное воинское звание «генерал армии».

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