ЦОДД сообщил о загруженности московских дорог вечером 27 декабря

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает загруженность московских дорог в семь баллов. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с ростом числа поездок в преддверии праздника вечерний час пик начнется раньше и растянется до 20:00. Рекомендуем отложить поездки на более позднее время или использовать городской транспорт в часы пик. Метро, МЦК, МЦД и наземный транспорт работают штатно, — говорится в сообщении.

Причинами дорожных заторов являются снегопад, низкие скорости из-за гололедицы и мелкие аварии. В настоящее время наиболее затрудненное движение наблюдается в центре города, на ТТК и МКАД в районе улицы Верхние Поля, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей призвали заранее планировать маршруты поездок, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «ВМ», что последняя неделя текущего года в столичном регионе обещает ознаменоваться переменчивой погодой с осадками в виде мокрого снега и гололедицей.