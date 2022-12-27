«Пыталась наложить на себя руки»: Надя Ручка рассказала о пережитом изнасиловании

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Певица Надя Ручка рассказала о пережитых изнасилованиях. В юности артистка два раза подвергалась сексуальному насилию.

По ее словам, впервые инцидент произошел в ее родном городе, где на Ручку напал парень, который долгое время ухаживал за ней в школе.

— Он был спортсменом, никогда не пил. Он стал вдруг активно приставать, и все. Я упиралась, как могла… Я просила, чтобы он так не делал. Не так представляла свой первый раз в жизни, — поделилась воспоминаниями певица.

При этом она не стала писать заявление в полицию и решила просто забыть, как страшный сон, тот день. Однако спустя полтора года история повторилась, когда девушка пошла с приятелями в кино. Перед этим один из них заехал домой, чтобы переодеться, и предложил ей подняться с ним.

Зайдя в квартиру, молодой человек употребил что-то запрещенное и начал угрожать Ручке расправой, если она не будет делать того, что он захочет. После этого девушка перестала появляться в обществе, общаться с друзьями и начала пить алкоголь.

— О чем говорить? Мужчины для меня умерли в одночасье все… От алкоголя я не пьянела. Несколько раз пыталась наложить на себя руки, — рассказала певица в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

О насилии в своей жизни рассказала недавно актриса Настасья Самбурская. После очередной ссоры с бывшим мужем он заявился в квартиру артистки и начал оскорблять ее, после чего ударил ее по лицу. Чтобы защититься, Самбурской пришлось прибегнуть к помощи правоохранителей.