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Свыше 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах

Евгений Жуков
Город
Свыше 40 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В трех московских аэропортах во вторник, 27 декабря, отменили или задержали из-за непогоды 48 рейсов. Об этом свидетельствуют соответствующие данные сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково было задержано восемь рейсов и столько же вылетов было отменено. В Шереметьево пять рейсов задержали и пять отменили, а в Домодедово — 15 рейсов задержано и семь отменено, сообщает сервис.

До этого стало известно, что авиакомпания iFly отменила выполнение рейсов в Египет по 19 декабря. Решение было связано с ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

Клиентов туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, пообещали вывезти рейсами Red Wings в ближайшие дни.

В компании-туроператоре Tez Tour также сообщили, что для вывоза застрявших в Египте россиян потребуется порядка 15 вывозных рейсов. Их смогут перевезти самолеты авиакомпаний Red Wings, Egypt Air и Corendon. Вывозные рейсы выполнялись в период с 18 по 21 декабря.

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