Семья из Екатеринбурга, в которой мать задушила троих детей из-за «бесов», считалась благополучной

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Соседи и знакомые считали семью, в которой мать задушила троих детей, благополучной. Об этом стало известно во вторник, 27 декабря.

По имеющимся данным, соседи никогда не слышали громких криков из квартиры, где проживали погибшие, а школьные друзья мальчиков не замечали следов побоев и не слышали подобных жалоб. Также все окружающие отмечали, что выглядели дети ухоженными.

Соседка семьи пообщалась с корреспондентом РЕН ТВ и сообщила, что слухи о том, что мать якобы избивает детей, являются ложью. Однако в день преступления в квартире действительно было шумно.

— Крики начались в субботу. Я сходила, постучалась, что слишком громко себя ведут. Потом все стало тихо. Следователь сказал, что мужчина оттуда уехал в субботу (накануне трагедии — прим. «ВМ»), — сообщила женщина изданию.

Убийство, о котором идет речь, произошло в квартире жилого дома на улице Бажова в городе Екатеринбурге в ночь с 25 на 26 декабря. Женщина задушила двоих своих сыновей в возрасте 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Свой поступок женщина объяснила тем, что в детей «вселился дьявол».

Злоумышленницу задержали, в ее отношении было возбуждено уголовное дело. Во вторник, 27 декабря, ей предъявили обвинение. По вменяемой ей статье женщине грозит до 20 лет лишения свободы.