Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Жена юмориста Пономаренко рассказала, как ее муж перед смертью похудел на 30 килограммов

Евгений Жуков
Общество
Жена юмориста Пономаренко рассказала, как ее муж перед смертью похудел на 30 килограммов
Фото: Telegram / МАЛАХОВ

Супруга музыканта и юмориста Александра Пономаренко Анна рассказала, что ее муж из-за смертельного заболевания потерял 30 килограммов.

По ее словам, о диагнозе стало известно, когда артисту провели экстренную операцию из-за язвы. Тогда сотрудники медучреждения взяли у него анализы, которые и показали наличие онкологии.

Анна также добавила, что уже «были звоночки» в самочувствии Пономаренко, на которые стоило обратить внимание своевременно, однако сам юморист откладывал полноценное обследование и дальнейшее лечение, поскольку ему «не хватало времени из-за работы».

Жена артиста призналась, что быстрое угасание Александра началось еще в конце лета, когда он потерял порядка 30 килограммов веса, хотя изначальный вес Пономаренко был около 77–78 килограммам.

Анна вспоминает, что «резкий скачок» болезни, когда Пономаренко «уже лег и не смог встать», наступил в последние две-три недели его жизни. До этого, по ее словам, юморист хотя бы немного самостоятельно передвигался, передает сайт SPB.KP.RU.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря.

Соболезнования родным и близким юмориста выразил народный артист РСФСР Владимир Винокур. По словам знаменитости, талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора.

Знаменитости Онкология Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Александр Лосото
Александр Лосото

Увидеть свет в конце норы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Путин ездил в Минск

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Как бы не стать китом

Все мнения
О проекте