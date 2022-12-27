Жена юмориста Пономаренко рассказала, как ее муж перед смертью похудел на 30 килограммов

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Супруга музыканта и юмориста Александра Пономаренко Анна рассказала, что ее муж из-за смертельного заболевания потерял 30 килограммов.

По ее словам, о диагнозе стало известно, когда артисту провели экстренную операцию из-за язвы. Тогда сотрудники медучреждения взяли у него анализы, которые и показали наличие онкологии.

Анна также добавила, что уже «были звоночки» в самочувствии Пономаренко, на которые стоило обратить внимание своевременно, однако сам юморист откладывал полноценное обследование и дальнейшее лечение, поскольку ему «не хватало времени из-за работы».

Жена артиста призналась, что быстрое угасание Александра началось еще в конце лета, когда он потерял порядка 30 килограммов веса, хотя изначальный вес Пономаренко был около 77–78 килограммам.

Анна вспоминает, что «резкий скачок» болезни, когда Пономаренко «уже лег и не смог встать», наступил в последние две-три недели его жизни. До этого, по ее словам, юморист хотя бы немного самостоятельно передвигался, передает сайт SPB.KP.RU.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря.

Соболезнования родным и близким юмориста выразил народный артист РСФСР Владимир Винокур. По словам знаменитости, талант братьев Пономаренко был настолько ярким, что им в свое время удалось совершить революцию в мире отечественного юмора.