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Около 50 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах на фоне снегопада

Евгений Жуков
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Около 50 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах на фоне снегопада
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Около 50 рейсов во вторник, 27 декабря, задержано или отменено в трех московских аэропортах на фоне снегопада. Об этом свидетельствуют соответствующие данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По информации на 21:00 по московскому времени, в аэропорту Внуково 12 рейсов задержано, шесть отменено. В Домодедово 14 рейсов задержано и 11 отменили, а в Шереметьево пять рейсов задержано, четыре отменено, сообщает сервис.

Недавно стало известно, что в этот же день в трех московских аэропортах во вторник, 27 декабря, отменили или задержали из-за непогоды 48 рейсов.

24 декабря стало известно, что все российские туристы, которые застряли в Хургаде из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными рейсами были отправлены в Россию.

До этого iFly отменила свои рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря. Подобное решение было связано с ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства следующих стран: Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи. При этом перевозчик пообещал вернуть полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения.

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