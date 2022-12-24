Все застрявшие в Хургаде из-за проблем у авиакомпании росияне вылетели на родину

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Все российские граждане, которые застряли в Хургаде из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными рейсами были отправлены в РФ. Об этом сообщил в субботу, 24 декабря, генеральный консул в Египте Виктор Воропаев.

— Сегодня вечером из Хургады в Москву рейсом авиакомпании Red Wings вылетела последняя группа российских туристов — клиентов туроператора Tez Tour, остававшихся в этом египетском городе из-за проблем, которые возникли ранее у компании iFly, — цитирует его ТАСС.

23 декабря сообщалось, что авиакомпания iFly отменила свои рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря. При этом уточняется, что компания вернет полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения.

Клиентов туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, пообещали вывезти рейсами Red Wings в ближайшее время.

В пресс-службе туроператора Tez Tour также сообщили, что для вывоза застрявших в Египте российских граждан потребуется порядка 15 вывозных рейсов. Их смогут перевезти самолеты таких авиакомпаний, как Red Wings, Egypt Air и Corendon.