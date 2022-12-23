Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет и обратно по 26 декабря

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Авиакомпания iFly отменила свои рейсы из России в Египет и обратно по 26 декабря. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщили в пресс-службе перевозчика.

При этом уточняется, что компания вернет полную стоимость авиабилетов по месту их приобретения. Помимо этого, представители организации принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства, вызванные отменой рейсов, передает ТАСС.

До этого iFly отменила выполнение рейсов в Египет по 19 декабря. Подобное решение было связано с ограничениями на полеты и запретом на использование воздушного пространства следующих стран: Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи.

Клиентов туроператора Fun&Sun, которые должны были вернуться в Россию из Египта рейсами авиакомпании iFly, пообещали вывезти рейсами Red Wings в ближайшее время.

В пресс-службе туроператора Tez Tour также сообщили, что для вывоза застрявших в Египте российских граждан потребуется порядка 15 вывозных рейсов. Их смогут перевезти самолеты таких авиакомпаний, как Red Wings, Egypt Air и Corendon.