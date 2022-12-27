Диетолог рассказала, как избежать вздутия живота во время праздников

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Избежать вздутия живота после праздничного застолья поможет более тщательное пережевывание пищи и сокращение потребления алкоголя. Об этом рассказала диетолог Элизабет Филиппс.

— Более длительное пережевывание не только помогает пищеварению и снижает риск образования вздутия живота, но и снижает вероятность переедания, так как мозг успевает осознать, что вы насытились, — сказала она.

Специалист добавила, что также избежать вздутия поможет прогулка медленным шагом после приема пищи, что улучшит пищеварение. Также положительное влияние окажет питье травяного чая и отказ от перекусов.

Алкоголь во время застолья употреблять не стоит. Из-за него возникнет избыток жидкости, который только замедлит процесс пищеварения, передает Lenta.ru.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что безопасная для здоровья порция популярных новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две-три ложки. По словам специалиста, при соблюдении подобного подхода организм без проблем справится с едой.