«Аль-Насср» запланировал медосмотр для Роналду в ближайшее время

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В клубе «Аль-Насср» из Саудовской Аравии уверены в скором заключении контракта с именитым португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщает во вторник, 27 декабря, телеканал CBS Sports.

По информации осведомленного источника, клуб запланировал медицинский осмотр пятикратного обладателя «Золотого мяча». Сообщается, что переговоры между заинтересованными сторонами продвигаются успешно и близки к завершению.

До этого сообщалось, что Роналду может подписать трудовое соглашение с арабским клубом до 2030 года, по которому португалец два с половиной года будет выступать в роли игрока «Аль-Нассра», а затем станет футбольным послом Саудовской Аравии, которая намерена побороться за то, чтобы принять ЧМ-2030, пишет «Чемпионат».

В ноябре Криштиану Роналду покинул английский клуб «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне форвард принял участие в десяти матчах английской Премьер-лиги и забил один мяч. В составе сборной Португалии выступал на ЧМ-2022 и вылетел в четвертьфинале от сборной Марокко.

Португалец не сдержал слез после поражения от команды Марокко на чемпионате мира в Катаре. Игрок по итогам встречи повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по числу встреч за национальные команды. Роналду вышел на поле на 51-й минуте, игра стала для него 196-й за сборную.