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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 27 декабря, исключила возможность своего участия в урегулировании ситуации на Украине.

Отвечая на вопрос итальянских журналистов о том, полностью ли исключена ее роль в разрешении украинского кризиса, экс-глава немецкого правительства заявила, что подобный «вопрос не ставится». Меркель также призналась, что точно не знает, как может закончиться конфликт.

— Однажды он закончится переговорами. Войны заканчиваются за столом переговоров, — указала политик.

Экс-канцлер ФРГ заявила, что существует ощутимая разница между вынужденным миром и открытым дружеским разговором. По ее словам, первого она, «как и многие другие», не хочет, пишет РИА Новости.

Меркель заметила, что будучи главой немецкого правительства принимала решения в отношении РФ и Украины, руководствуясь логикой, которая до сих пор представляется ей разумной. Речь шла о «попытке предотвратить войну». А тот факт, что это не получилось, не означает, что «попытка была ошибочной».

Политик отметила, что вероятное присоединение Украины и Грузии к НАТО, о чем шли дискуссии в 2008 году, по ее мнению, стало бы ошибкой. Меркель указала, что при этом зачастую не брались в расчет последствия, которые могло бы иметь такое решение, как в плане реакции со стороны Москвы, так и для самой НАТО.

В начале декабря политолог Дмитрий Журавлев, комментируя заявление Ангелы Меркель о переговорах между Киевом и Москвой в беседе с «ВМ», высказал мнение, что страны Запада использовали Минские соглашения для того, чтобы сохранить киевский режим. Вполне возможно, что тем самым Украину намеренно готовили к противостоянию с Россией.