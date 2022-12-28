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Independent: Торговая политика Байдена стала «большой дырой» в стратегии США

Егор Провоторов
В мире
Independent: Торговая политика Байдена стала «большой дырой» в стратегии США
Фото: whitehouse

Торговая политика американского президента Джо Байдена стала «большой дырой» в долгосрочной стратегии Соединенных Штатов. К такому выводы пришли обозреватели газеты Independent.

Созданный Вашингтоном мировой порядок может быть «насильственно разрушен» Пекином и Москвой. Однако «неотложной» проблемой в США считают Россию, а наиболее серьезной угрозой — Китай.

Многие государства на глобальном Юге считают себя жертвами конфликта в Европе и не желают попасть в эпицентр «холодной войны» между Соединенными Штатами и Китаем, отметили журналисты Independent.

На этом фоне американский лидер «смягчил» свое стремление поделить мир на демократии и автократии. Однако в его стратегии аналитики нашли «большую дыру». Она заключается в отсутствии привлекательной торговой и экономической политики, которая могла бы связать союзников, говорится в материале.

Авторы указали на обилие протекционизма во внешнеэкономической политике Штатов. Это вызывает напряженность в отношениях Вашингтона с союзниками в Европе и Азии, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 25 декабря, глава МИД Китая Ван И заявил, что расценивание Китая как главного конкурента США вызвало серьезные затруднения в китайско-американских отношениях в уходящем 2022 году.

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