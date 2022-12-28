Немецкий журналист возмутился устойчивостью российской экономики

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Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем это предполагалось, при этом даже Международный валютный фонд прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента, говорится в материале журналиста немецкой газеты Die Welt Эдуарда Штайнера.

По словам специалиста, по традиции в конце года россияне «пускаются во все тяжкие» и идут на любые расходы, поскольку любят традиционные праздники, начинающиеся 31 декабря с новогодней елки.

— Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом, — написал Штайнер.

При этом он признал, что такое поведение «не очень вяжется» с представлением о государстве, которое находится в экономическом кризисе и под гнетом санкций.

В апреле МВФ предрекал падение российской экономики в годовом исчислении на уровне 8,5 процента, а в октябре согласился на «совсем уж жалкие» 3,4 процента. При этом прогноз фонда на следующий год теперь составляет 2,3 процента вместо 3,5, которые прогнозировались ранее.

Штайнер добавил, что Москва переживала и «худшие времена», напомнив о кризисе 2008–2009 годов, когда ВВП России упал на 7,8 процента, пишет РИА Новости.

Накануне председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение Центробанком ключевой ставки до 6,5 процента в 2023 году.